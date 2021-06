Il primo firmatario della proposta di legge contro le discriminazioni e i crimini d'odio, che ora è all'esame del Senato, ha commentato la nota conseganta al governo italiano dalla Santa Sede Condividi:

"È una legge di civiltà ed è importante che il Parlamento colga l'occasione per approvarla". Così il deputato Pd Alessandro Zan, primo firmatario del ddl omonimo, ha commentato a Sky TG24 la vicenda della nota consegnata dal Vaticano alla Farnesina, in cui la Santa sede chiede di modificare il disegno di legge. "Quella del Vaticano è un'ingerenza di campo senza precedenti nella storia dei due Paesi", ha detto. La proposta di legge, ora all'esame del Senato, introduce nell’ordinamento misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.

"Un intervento a gamba tesa sul Parlamento" vedi anche Ddl Zan, cosa dice la proposta di legge contro l’omofobia Secondo l’attivista, l'intervento vaticano, senza precedenti, non è “un'iniziativa per esprimere una posizione morale o teologica da parte della Chiesa che si è sempre espressa tramite la Cei. Qui si è usata la via diplomatica e si fa leva sul Concordato. Trovo sia un intervento a gamba tesa sul Parlamento", ha commentato Zan, mentre è in corso a palazzo Madama l'informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi. "Le indicazione dalla Cei - prosegue - sono sempre state ponderate e rispettose dell'autonomia del Parlamento".