Copasir, Adolfo Urso eletto presidente

Adolfo Urso, esponente di Fratelli d'Italia, è stato eletto presidente del Copasir . Assenti alla votazione i due leghisti Raffaele Volpi e Paolo Arrigoni. Al suo ritorno in piena attività il Comitato che esercita il controllo parlamentare sugli 007 avrà tanti dossier importanti sul tavolo: dal caso Mancini-Renzi con l'ex agente del Sismi che a luglio lascerà il Dis, alla situazione in Libia fino al nodo della cybersecurity, con l'imminente creazione di un'Agenzia nazionale. "Il Paese ha una indubbia fragilità da questo punto di vista", ha detto nei giorni scorsi il sottosegretario con delega all'Intelligence Franco Gabrielli.

Meloni: "Da FdI buon lavoro al presidente Urso"

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, si è subito congratulata, augurando "buon lavoro da me e da Fratelli d'Italia ad Adolfo Urso, neo presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica". Meloni ha volito ringraziare "il presidente uscente Raffaele Volpi per il lavoro svolto" e ha sottolineato come "già da vicepresidente del Copasir, il senatore Urso aveva dimostrato capacità e competenza e siamo certi che saprà ricoprire questo importante e delicato incarico allo stesso modo, sempre nell'interesse della Nazione e degli italiani".