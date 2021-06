Servizi segreti, l'agente Marco Mancini andrà in pensione da luglio

L’agente dei servizi segreti Marco Mancini andrà in pensione a metà luglio. Il dirigente del Dis, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, era finito al centro di polemiche dopo un incontro con l’ex premier Matteo Renzi, avvenuto prima dello scorso Natale sulla piazzola di un’autostrada, ripreso dallo smartphone di una automobilista di passaggio e poi trasmesso in tv. Lo 007 non avrebbe saputo motivare l'incontro ai superiori, nonostante fosse andato all’appuntamento con l’auto di servizio.