(Sopra un estratto, a breve sarà disponibile l'intervista integrale)



“È un momento di ricostruzione", così Enrico Letta è intervenuto su Sky TG24 a "L'Ospite", condotto da Massimo Leoni. Il segretario del Partito Democratico ha spiegato di essersi convinto a tornare in Italia e rientrare in politica proprio per questa situazione di ripartenza in cui si trova la politica italiana. Riprendendo il titolo del suo ultimo libro "Anima e cacciavite. Per ricostruire l'Italia", spiega che proprio questi due elementi servono per costruire qualcosa di solido.