Arriva in Consiglio dei ministri il dl Recovery, che unisce semplificazioni e governance per il Pnrr. Il premier vuole chiudere nelle prossime ore per non rischiare di perdere la prima tranche di finanziamenti. Se lo stop alle gare con massimo ribasso ha convinto tutti nella maggioranza, sul tema dei subappalti il presidente del Consiglio deve conciliare le visioni opposte della Lega da un parte, e di sindacati, Pd e Leu dall'altra

È atteso oggi in Consiglio dei ministri il dl Recovery, che unisce semplificazioni e governance per il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un missione per la quale il governo, seguirà un approccio unitario complessivo che riguarderà tre pilastri: la progettazione della governance del Pnrr, le semplificazioni normative e un piano di reclutamento nella Pa. Dopo un nuovo tavolo tecnico ieri sera, ora il presidente del Consiglio Mario Draghi è deciso ad accelerare, cercando di chiudere il decreto in Cdm nelle prossime ore per non rischiare di perdere la prima tranche di 27 miliardi che potrebbe arrivare da Bruxelles a luglio. Negli incontri di ieri Draghi ha affrontato i due nodi principali: quello delle norme sul massimo ribasso, spiegando nel colloquio con i sindacati che non è previsto alcun allargamento della pratica, e quello dei subappalti. Su quest’ultimo tema, terreno di divisione con le sigle sindacali e con Pd e Leu, il presidente del Consiglio ha indicato l'esigenza di conciliare la normativa europea che li "ha di fatto liberalizzati" con "la massima tutela del lavoro e della legalità”. L’accordo con la Commissione Europea - ha spiegato Draghi ai sindacati – è di approvare in Cdm i due decreti entro la fine di maggio.