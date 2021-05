Risorse per digitale e sostenibilità

approfondimento

Viaggi sicuri in tempi di Covid: il tampone per i voli in aereo

"Per l'informatizzazione del comparto turistico ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo messo tante risorse ma soprattutto tanta volontà di cambiare e dare una spinta non solo da parte pubblica ma incentivando una parte privata". Così Garavaglia, intervenendo al dibattito "Giovani e innovazione per rilanciare il Turismo e l'Italia" organizzato dal Consiglio Nazionale dei Giovani, in occasione degli Stati generali del Turismo sottolineando che "il settore ha bisogno di fare un salto qualitativo nella formazione, manageriale e digitale". Nello specifico, ha proseguito il ministro, "buona parte delle risorse del Pnrr vanno proprio in questa direzione: digitalizzazione, un hub digitale collegato a tutto il sistema digitale privato e pubblico a diversi livelli e la sostenibilità ambientale e sociale delle strutture".

Spazio ai giovani



"Sono convinto che il turismo sia il settore che per primo ripartirà e lo farà molto velocemente e assorbirà tanta disoccupazione giovanile" ha detto il ministro del Turismo. "Nel Pnrr è stato fatto uno studio: il settore che più di tutti ha impatto e avrà risultati positivi dal punto di vista della disoccupazione giovanile, delle donne e al sud e' proprio quello del turismo e le misure vanno esattamente in questa direzione", ha aggiunto.