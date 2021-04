La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, da quando è iniziata la pandemia di Covid-19 ha effettuato 124 voli di Stato a bordo del Falcon 900 dell'Aeronautica, a disposizione della seconda carica dello Stato. Lo rende noto un’inchiesta de la Repubblica secondo cui, per 97 volte Casellati ha volato sulla rotta Roma-Venezia, andata e ritorno, e in sei casi tra Roma e la Sardegna, con destinazione Alghero nei giorni in cui la presidente del Senato si trovava lì in vacanza. Secondo la Repubblica, nessun altro velivolo della flotta di Stato ha viaggiato con la stessa frequenza.