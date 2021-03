Senato, lungo applauso a Casellati per anniversario presidenza. VIDEO

“Ricordo ancora l'emozione di quella giornata per una scelta che devo a voi tutti”, ha detto Casellati, la cui dedica è andata “a tutte le donne che con la loro storia, esempio e coraggio hanno costruito l'Italia di oggi”

Un lungo applauso è stato rivolto, questa mattina, da tutta l'aula del Senato a Elisabetta Casellati in occasione del terzo anniversario della sua presidenza, che ricorre oggi. L'applauso è stato tributato alla presidente - prima donna a ricoprire tale ruolo a Palazzo Madama - a inizio seduta, prima delle comunicazioni del premier Draghi in vista del prossimo Consiglio europeo. "Ricordo ancora l'emozione di quella giornata per una scelta che devo a voi tutti" ha detto Casellati un po' emozionata. Poi la dedica a "tutte le donne che con la loro storia, esempio e coraggio hanno costruito l'Italia di oggi”.