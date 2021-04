Covid, Zaia a Sky TG24: "Era impossibile riaprire la scuola al 100%"

Il presidente del Veneto ospite a "Start": "Oggi è una giornata storica, dalla responsabilità in capo alle istituzioni oggi ognuno porta in capo a se stesso una responsabilità individuale. Non dev'essere un liberi tutti" Condividi:

Una giornata storica per le riaperture, ma far ripartire le scuole al 100% era impossibile. A dirlo è il presidente del Veneto Luca Zaia che, ospite a Start su Sky TG24, avverte: "Non dobbiamo abbassare la guardia". E critica l'apertura delle palestre l'1 giugno definendola "un'incongruenza" (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE)

"Non ci sono altri 1.000 bus per la scuola in presenza al 100%" vedi anche Scuola, da oggi almeno 7,6 milioni di studenti in classe Parlando della riapertura delle scuola, Zaia ha spiegato che "in Veneto abbiamo 2.400 autobus che percorrono 200 mila chilometri. Fare la didattica al 50% vuol dire aggiungere 500 bus, che abbiamo recuperato dagli operatori privati. Se si passasse al 100% ci servirebbero altri 1.000 autobus. Non ci sono sul mercato. Anche volendo non possiamo". "Non è - ha aggiunto - una questione di incuria ma una situazione che dovrebbe essere nota a tutti quelli che fanno leggi e governano".



"Non dev'essere un liberi tutti" approfondimento Decreto Covid, da oggi le nuove regole: ecco cosa cambia "Oggi è una giornata storica, dalla responsabilità in capo alle istituzioni oggi ognuno porta in capo a se stesso una responsabilità individuale - ha detto Zaia - Questa libertà di movimento non dev'essere un liberi tutti. Oggi abbiamo un trend in discesa, ma nessuno ha la sfera della verità in mano, ricadere in una recrudescenza sarebbe un punto di non ritorno". "Ai cittadini bisogna dire di fare attenzione - ha aggiunto - non è finita, sperando che la novità della variante indiana non sia così preoccupante".