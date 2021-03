8/18 ©Ansa

Il Pd ha bisogno di "una franca discussione", ma in piena pandemia non è il momento di un congresso, che finirebbe con l'essere "una conta interna": per Debora Serracchiani, intervistata dal Corriere della Sera, si faceva bene a discuterne nell'Assemblea del 13 e 14. "È naufragato il Conte ter, è iniziata l'esperienza Draghi e noi siamo dentro questo governo a pieno titolo, perciò adesso dobbiamo toglierci qualche imbarazzo che ancora abbiamo a stare in questo esecutivo e dettare invece l'agenda con maggiore determinazione", afferma