8/23 ©LaPresse

Secondo i sondaggi realizzati da SWG emerge un 50% di consensi, per Tecnè il 64,2%, Demopolis 66% e Noto 50%. Un elemento comune a tutte queste analisi è il maggior "entusiasmo" verso l'opzione Draghi da parte degli elettori del PD (80% o più) e, in generale, delle forze della (ex) maggioranza giallo-rossa che sosteneva il governo Conte bis (70% secondo Tecnè). Nonché quello degli elettori di Lega e Fratelli d'Italia verso le elezioni (50-60% per Noto, addirittura 65-70% per SWG)