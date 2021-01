3/12

Oltre alla Meloni (accompagnata dai capigruppo di Fdi Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida), a comporre la delegazione il vicepresidente di Fi Antonio Tajani con i capigruppo Mariastella Gelmini e Annamaria Bernini, il leader della Lega Matteo Salvini con i capigruppo Massimiliano Romeo a Riccardo Molinari, Maurizio Lupi per Usei-Cambiamo alla Camera, Giovanni Toti per Cambiamo, Gaetano Quagliariello per Cambiamo del Senato e Antonio De Poli per l'Udc.

CENTRODESTRA AL QUIRINALE: GLI AGGIORNAMENTI NEL LIVEBLOG