"Il sì alla fiducia è un atto di responsabilità”, ha dichiarato ai cronisti ieri sera l’ex presidentessa della Regione Lazio, mentre lasciava Montecitorio. E a chi le ha chiesto se lasciasse Fi, ha risposto: "Sì, si può votare in dissenso al proprio gruppo un provvedimento, non certo la fiducia al governo”. La conferma è arrivata poi anche da Antonio Tajani, vicepresidente del partito: "Non sapevamo della sua decisione. Lei ha deciso e abbiamo deciso anche noi: è fuori da Forza Italia”

Forte del risultato ottenuto alla Camera, 321 sì alla fiducia, oltre la maggioranza assoluta, Giuseppe Conte sarà oggi al Senato, dove il passaggio della crisi di governo sarà più delicato (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Alla prima prova dell'Aula Italia Viva si è astenuta, mentre 259 sono stati i contrari. Hanno votato sì, oltre ai parlamentari delle forze di maggioranza, anche cinque deputati ex M5S, il dissidente Andrea Colletti e l'azzurra, ora ex, Renata Polverini. L’ex presidentessa della Regione Lazio infatti non si è limitata a votare la fiducia al governo, ma ha anche lasciato Forza Italia. "Il sì alla fiducia è un atto di responsabilità”, ha dichiarato ai cronisti ieri sera, mentre lasciava Montecitorio. E a chi le ha chiesto se lasciasse Fi, ha risposto: "Sì, si può votare in dissenso al proprio gruppo un provvedimento, non certo la fiducia al governo”. La conferma è arrivata poi anche da Antonio Tajani, vicepresidente del partito: "Non sapevamo della sua decisione. Lei ha deciso e abbiamo deciso anche noi: è fuori da Forza Italia”.