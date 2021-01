Dopo l'ok al piano di ripresa, nel Consiglio dei ministri di questa sera, Renzi potrebbe ritirare la delegazione di Iv con le dimissioni di Teresa Bellanova e Elena Bonetti. Da quel momento diversi scenari aperti: una verifica in Parlamento, un rimpasto che coinvolgerebbe un paio di "big" renziani o un patto di legislatura. Ma sullo sfondo c'è sempre lo spettro del voto anticipato Condividi:

A poche ore dal Consiglio dei ministri fissato alle 21.30 per dare il via libera al Recovery Plan, consegnato ieri sera ai ministri, il governo resta sull’orlo della crisi. C’è ancora incertezza sulla possibilità che le due ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, si dimettano dopo aver votato a favore del piano di ripresa in Cdm. Se le due ministre decidessero di aprire la crisi, si potrebbero verificare diversi scenari: il premier Giuseppe Conte ha sempre detto che con il ritiro del sostegno dei renziani al governo, la strada sarebbe quella di una verifica dei voti alle Camere. Ma rimane aperta la possiblità di un rimpasto, magari con l'ingresso di un paio di "big" di Iv nella compagine di governo. Sullo sfondo lo spettro del voto anticipato. Per sanare la rottura fra Matteo Renzi e Giuseppe Conte, potrebbe non bastare infatti il via libera al Recovery Plan del governo, che pure recepisce la quasi totalità delle richieste di Italia Viva. E intanto l’ex capo politico del M5s e ministro degli Esteri Luigi Di Maio prende le distanze: "Una crisi di governo è inspiegabile".

Bellanova (Iv): "Ancora troppi nodi irrisolti" vedi anche Recovery Plan, la bozza al Cdm: più fondi a scuola e digitale La forza guidata da Renzi tiene ancora aperta ogni possibilità, compreso un eventuale ritiro delle sue ministre dalla squadra di governo: la ministra dell’Agricoltura Bellanova, con i suoi compagni di partito, ha fatto sapere che sta passando al setaccio il Recovery. "Saprò dire qualcosa di più quando avrò letto la bozza", ha detto la ministra, che intanto però attacca: "Non ci siamo proprio, latita il merito, latita il metodo", sottolinea ancora Bellanova per la quale "il Recovery è uno dei punti dirimenti. Ma non è l'unico. Son troppi i nodi irrisolti accumulati". Fra i tanti, Bellanova cita il Mes, il reddito di cittadinanza – "Vogliamo correggerlo o lo lasciamo cosi'?" - lo sblocco dei cantieri, la delega ai servizi segreti e la comunicazione di Palazzo Chigi.