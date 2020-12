Oggi potrebbe essere la giornata in cui saranno rese note le misure anti-Covid in vista delle festività di fine anno. Dopo la riunione con i capi delegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, nel pomeriggio è in programma il Cdm. Poi il premier potrebbe annunciare le nuove regole

Oggi potrebbe essere il giorno delle nuove misure anti-Covid in vista delle festività di fine anno. Dopo il vertice di maggioranza, alle 18 è in programma il Consiglio dei ministri. In serata, ma non è ancora sicuro, il premier Giuseppe Conte potrebbe parlare per annunciare ciò che verrà deciso dal governo (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Il vertice di maggioranza e il Cdm alle 18 leggi anche Incontro Conte-Iv, Bellanova: "Portate proposte, saremo in Cdm" Da stamattina è in corso il vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro sulle nuove misure restrittive in vista del Natale per contenere il contagio. Al termine dell'incontro, Conte, nel pomeriggio, presiederà il Cdm dal quale dovrebbe uscire il nuovo Dpcm.