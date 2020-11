"Se ci spiegano come usano i soldi pronti a votare lo scostamento, basta che non si parli di monopattini, ma di aiuti concreti", spiega il leader della Lega nel corso dell'appuntamento politico del sabato pomeriggio in onda su Sky TG24 e condotto da Massimo Leoni. Per quanto riguarda il centrodestra, ha aggiunto il capo del Carroccio, "penso a una federazione, lavorare insieme, unire cuori, per portare al governo soluzioni concrete"

"Abbiamo parlato tasse e di lavoro, al di là delle beghe che non interessano gli italiani. Faremo una battaglia comune come centrodestra in Aula per portare a casa risultati concreti, cambiare la vita agli italiani non garantiti, al fianco dei produttori". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a "L'Ospite", su Sky TG24 condotto da Massimo Leoni. "Ci saranno emendamenti comuni alla legge di bilancio. Proposte a un governo che finora non ha ascoltato nessuno". Quindi, un attacco all'esecutivo: "Al governo abbiamo qualcuno come Renzi, Zingaretti e Di Maio, che privilegia lo statalismo, l'assistenzialismo e gli aiuti agli amici degli amici".

"Ok scostamento se ci dicono come spendere i soldi" "Se ci spiegano come usano i soldi pronti a votare lo scostamento, basta che non si parli di monopattini, ma di aiuti concreti". Per quanto riguarda il centrodestra, aggiunge il leader della Lega, "Penso a una federazione, lavorare insieme, unire cuori, per portare al governo soluzioni concrete". "La battaglia del 2020 - ha sottolineato Salvini - non può essere quella del 1990. E' cambiata la società. Penso al dl ristori, i 5s pensa allo stato spacciatore. Noi pensiamo che la droga fa male e comunque. Per noi al centro famiglia, imprese e libertà. Portare avanti le battaglie di Berlusconi aggiornandole, mettendo al centro la liberta, soprattutto d'impresa". "Agli alleati dico che dobbiamo pensare non a domani, ma all'Italia del 2030, alle sfide del futuro". Quindi Salvini affronta il tema delle alleanze europee: "A creare problemi sul fronte Recovery è l'Ungheria, dove governa il Ppe. Se ci sono problemi si chiarissero tra di loro".

"Rimaniamo nel nostro Eurogruppo" "In Ue ascoltiamo tutti ma non siamo come Renzi e i Cinque Stelle che cambiano, passando di palo in frasca. Rimaniamo nel nostro gruppo parlamentare a Strasburgo". "La moneta è quella che abbiamo in tasca, i confini sono quelli. Guardiamo avanti ma senza far finta che l'Ue non abbia valori - ha aggiunto -. Ragioniamo con queste regole (Maastricht) e questa moneta per risolvere i problemi degli italiani".

"Sono cresciuto a pane e De Andrè, canta gli ultimi" "Amo in modo sconfinato Fabrizio De Andrè per le sue poesie, emozioni tradotte in musiche. Sono cresciuto a pane e De Andrè. Parla degli ultimi". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a "L'Ospite", su Sky TG24 condotto da Massimo Leoni. "Sono orgoglioso di incontrare migranti irregolari che mi ringraziano. La soluzione non è farli arrivare nei barconi: bisogna garantire tutti i diritti ai migranti regolari, ma mettendo dei limiti, come dice il Santo Padre".