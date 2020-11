Non sarà un Natale solitario, ma ci saranno delle restrizioni. A dirlo è Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, in un’intervista a La Stampa. “Ci sarà un provvedimento che riguarderà Natale: si deve dire che non deve essere un Natale solitario, ma che le famiglie possono riunirsi nel nucleo ristretto, parenti di primo grado, fratelli e sorelle. La gran parte delle restrizioni attuali è bene che restino, magari con un allentamento del rigore per alcuni esercizi”, ha sottolineato.