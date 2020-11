Il ministro della Salute, in un'intervista al Corriere della Sera, si è detto preoccupato dagli ultimi dati sulla diffusione della pandemia in Italia: "La curva è ancora molto alta, o la pieghiamo o andiamo in difficoltà"

"Mi preoccupa il dato assoluto, che mostra una curva terrificante". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato dell'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. "La curva epidemiologica è ancora molto alta", ha detto, aggiungendo che o viene piegata "o andiamo in difficoltà" (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

"Abbiamo 48 ore di tempo per una stretta" leggi anche Coronavirus, più della metà di chi ha perso il lavoro è donna. I DATI Per Speranza c'è ancora troppa gente in giro per le strade e per ridurre il numero di contagi "abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore". Il ministro ha poi rassicurato sulla tenuta delle terapie intensive e sulla scuola, spiegando che va difesa il più possibile, ma in un contesto di epidemia "non è intangibile". Al momento il problema fondamentale non è ancora la tenuta delle terapie intensive che "per qualche settimana saranno ancora abbastanza gestibili". Mentre sul nodo delle scuole, Speranza ha osservato che "la curva sta subendo un'impennata così rapida che rischia di mettere in discussione la didattica in presenza".