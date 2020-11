13/13 ©Ansa

In Sicilia sono stati chiusi gli uffici demografici del Comune di Catania: otto vigili urbani, due agenti, quattro ispettori e due operatori di polizia sono risultati positivi e sono in isolamento. L'amministrazione comunale ha fissato per venerdì prossimo, nel comando di piazza Spedini, l'esecuzione di 150 tamponi agli addetti ai servizi della polizia locale. Lunedì gli uffici del centro di via La Marmora saranno chiusi per la sanificazione. Per un altro caso di Covid al V Municipio è stata disposta la sanificazione dei locali di viale Mario Rapisardi