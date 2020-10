Il presidente della Regione Puglia ha parlato del nuovo decreto che estende lo stato di emergenza al 31 gennaio, del rapporto tra Pd e M5S, della situazione di ArcelorMittal e della ripresa economica

In un'intervista a Start su Sky TG24, Michele Emiliano ha commentato il nuovo decreto del governo per contenere la diffusione dei contagi. “Le Regioni condividono lo schema del Dpcm, quello che chiedono è di mantenere quel margine di autonomia, che consenta di scegliere dal punto di vista politico il punto di equilibrio tra sicurezza e gestione della situazione economica. Il Governo – ha spiegato - sta tracciando la cornice generale e credo che il provvedimento in itinere riassumerà l’esperienza di questi mesi, drammatici ma anche positivi perché l’Italia ha un modello assolutamente adeguato. È chiaro che non è più possibile chiudere le attività economiche in modo generalizzato, non abbiamo più la forza economica per farlo e abbiamo anche un’organizzazione sanitaria che è in grado di gestire molto meglio i contagi. Resta però che ci possono essere delle situazioni particolari che le Regioni hanno il compito di monitorare e, di concerto col Governo, devono prendere decisioni che non devono essere generalizzate”.

L'elettorato del Pd e del M5S approfondimento Risultati elezioni Puglia, vince Michele Emiliano Commentando il risultato ai ballottaggi, il presidente della Regione Puglia ha detto: “Dove il M5S è andato al ballottaggio ha avuto il sostegno dell’elettorato del Partito Democratico e probabilmente è successo il contrario dove il centrosinistra è andato al ballottaggio e ha potuto godere del sostegno degli elettori del Movimento. Insomma, ciò che a volte i dirigenti non hanno il coraggio di fare fino in fondo lo sta facendo l’intelligenza collettiva del corpo elettorale”. “C’è un’idea antica del M5s – ha aggiunto - secondo cui fare alleanze significhi abbattere o limare le differenze: non è così, è esattamente il contrario. Quando si costruisce un’intesa sulla base di un programma condiviso, ciascuno poi può richiamare l’alleato all’interpretazione corretta di quell’accordo”.

La questione ArcelorMittal approfondimento A.Mittal: sindacati chiedono incontro a Emiliano Chiarendo che la sua Regione non ha mai preso in considerazione di investire nel capitale di ArcelorMittal, Emiliano ha dichiarato: “Secondo me è il peggiore dei contraenti possibili. Nell’ipotesi in cui ArcelorMittal getti la spugna e vada via, risarcendo il danno che ci ha provocato, e si dia vita ad una società totalmente pubblica, solo in quel caso la Regione Puglia è disponibile, con gli imprenditori dell’indotto che sono ancora creditori del Governo, se si dovesse convertire questo credito in azioni, ad aggiungere una propria partecipazione per attuare un controllo del territorio sulla gestione futura dell’Ilva, che deve essere decarbonizzata, ammesso che si decida di far andare avanti la fabbrica”.

Codici di condotta extra lavoro Secondo il Governatore della Puglia “le strutture pubbliche hanno reagito molto bene nell’applicazione di regole anti covid, in tutte le situazioni di comunità c’è un buon rispetto delle regole. Spesso si ha una caduta nel tempo libero: si immagina che tutte le cautele che ad esempio si adottano in corsia o a scuola, possano essere rimosse quando si va al pub o si partecipa a una festa privata”. La sua proposta coinvolge direttamente i datori di lavoro: “Una delle cose che va varata immediatamente dai datori di lavoro di tutti i soggetti ad alto rischio ma in generale di tutte le attività, sono dei codici di condotta extra lavoro”.