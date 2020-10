Alla chiusura dei seggi cominceranno nella città lombarda le operazioni di scrutinio. I cittadini sono stati chiamati di nuovo alle urne per scegliere il nuovo sindaco dopo che al primo turno nessuno dei 4 candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. In corsa ci sono Giuseppe Ciresa, candidato del centrodestra, e Mauro Gattinoni, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra

A Lecco cresce l’attesa per conoscere il nome del nuovo sindaco. Le operazioni di spoglio inizieranno alle 15, dopo la chiusura dei seggi. Al primo turno delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre nessuno dei 4 candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta, così i cittadini sono stati chiamati di nuovo al voto per il ballottaggio. In corsa ci sono Giuseppe Ciresa, candidato del centrodestra, e Mauro Gattinoni, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (LO SPECIALE ELEZIONI - LA MAPPA ELETTORALE DI LECCO).