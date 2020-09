Elezioni comunali, iniziato lo spoglio a Lecco. DIRETTA

È iniziato alle 9 a Lecco (LA MAPPA ELETTORALE) lo spoglio delle schede per le elezioni comunali che decideranno il nome del nuovo Sindaco e la composizione del nuovo Consiglio comunale. Quattro i candidati, uno dei quali andrà a sostituire il primo cittadino uscente, Virginio Brivio, eletto una prima volta nel 2010 e riconfermato nel 2015. Lecco è una delle città in cui, il 20 e il 21 settembre, oltre alle elezioni amministrative, si è tenuto anche il voto per il referendum sul taglio dei parlamentari (LO SPECIALE ELEZIONI - LE COMUNALI).

I primi exit poll

Secondo Opinio Italia per Rai, il candidato del centrodestra Giuseppe Ciresa sarebbe in vantaggio su Mauro Gattinoni, centrosinistra, con una forbice del 49-53% contro il 36-40%. Segue il pentastellato Silvio Fumagalli, con il 4,5-6,5%. L'affluenza registrata alla chiusura dei seggi, ieri alle 15, è del 64,72%.