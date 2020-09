Elezioni Regionali 2020, come hanno festeggiato i presidenti eletti

10/12 ©Ansa

A scrutinio quasi ultimato, De Luca sfiora il 70% delle preferenze contro il 16,5% circa dello sfidante. Il governatore della Campania per il secondo mandato consecutivo ha voluto sottolineare che la sua è una vittoria che va oltre gli schieramenti. Si tratta di un risultato elettorale "che non può essere letto in termini di destra e di sinistra ma la mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista ma anche da tante forze moderate e da tante forze della destra non ideologica"