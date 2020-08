La gaffe di Azzolina

A scatenare le critiche è stato un messaggio postato da Azzolina, il 10 agosto, su un furto in una scuola nel Foggiano: “L’IC “Virgilio - Salandra” di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna. Ho sentito la DS Maria Michela Ciampi, al lavoro per la ripartenza, per rinnovarle la vicinanza del Ministero”. Nel suo cinguettio la ministra ha quindi usato il termine, non corretto, di "infrazione" , mentre avrebbe dovuto usare “effrazione”. Molti i commenti, anche ironici, al post: “Infrazione? È passato col rosso uno dei banchi con le rotelle, scappato dall'istituto?”, ha scritto - per esempio, un utente.