"Non dimentichiamo che il virus è entrato in Italia da una singola porta", ha aggiunto Sileri, ossia da una singola persona portatrice della malattia. "L'ideale in quel momento" - quando cioè si doveva decidere se fare anche di Alzano e Nembro (Bergamo) zone rosse - "era di chiudere tutto il Paese, come è stato fatto", ha rivendicato. Anzi, all'interno del Governo, "c'era tra noi chi voleva una chiusura più rapida, prima che si toccasse un numero alto di morti", ha specificato poi il viceministro.

"Sistema pronto, controllare i focolai"

Sul dossier del ministero della Salute sui possibili sviluppi della Fase tre, Sileri a Timeline ha dichiarato che il "sistema è pronto. Ci sono tre scenari a seconda di come il virus passerà: noi ci aspettiamo un passaggio lento. Avremo dei positivi, che non necessariamente saranno malati, visto anche che l'età media di chi si infetta è molto più bassa di quella di due mesi fa. I tre scenari rappresentano il modo in cui potrà essere messo sotto pressione il Sistema sanitario nazionale in termini di occupazione di posti letto. Oggi c'è un focolaio, domani potremmo averne un altro, l’importante sarà controllare quel focolaio e trasformare l’emergenza sanitaria in urgenze locali, intervenendo in tempi così rapidi da non far ripartire un’epidemia come è accaduto a febbraio-marzo" (I NUOVI FOCOLAI IN ITALIA).