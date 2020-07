Sansa: mi candido, qui può nascere nuovo progetto

leggi anche

Regionali: i pro-Sansa in piazza, messaggio al Pd

In una lettera di saluto ai lettori del Fatto Quotidiano, il giornalista Ferruccio Sansa ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle regionali. “Il salto è fatto. Provo a raccontarvi. Nei mesi scorsi a Genova sono andati in tilt gli apparecchi per la radioterapia. I malati di cancro sono stati costretti a estenuanti pellegrinaggi in pullman per curarsi. Semplicemente perché non si era investito per comprare un apparecchio. Mentre la Regione ha speso un milione e mezzo per la pubblicità istituzionale. Quasi propaganda con soldi pubblici. Questa immagine, i malati stipati sul bus, mi è tornata in mente quando mi hanno offerto di candidarmi. Potevo dire di no, continuare a fare un lavoro che mi piace. Oppure tentare un'altra strada per cambiare le cose. La Liguria, già in passato apripista in passaggi decisivi della vita italiana, può essere il luogo dove nasce un nuovo progetto politico di centrosinistra che non sia tenuto insieme da convenienza o disperazione”.