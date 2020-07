La visita tra i presidenti della repubblica italiana e slovena

L'incontro del 13 luglio è il quindicesimo tra Mattarella e Pahor. Ad accogliere il presidente italiano ci sono stati il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, e il sindaco della città, Roberto Dipiazza. Mattarella e Pahor hanno poi passato in rassegna il picchetto d'onore. Sia i presidenti che tutti i presenti hanno indossato la mascherina. Dopo la deposizione di una corona di fiori alla foiba di Basovizza e al monumento dei caduti sloveni, i presidenti si trasferiranno in prefettura a Trieste dove incontreranno lo scrittore Boris Pahor al quale saranno conferite onorificenze. Mattarella e Pahor saranno insieme al Narodni dom, che verrà restituito alla comunità slovena in Italia, esattamente cento anni dopo l'incendio del 13 luglio 1920 che lo distrusse. Infine, il Capo dello Stato italiano incontrerà in Regione i rappresentanti delle associazioni degli esuli.