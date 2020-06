L'idea è emersa nel corso degli Stati generali ma lo stesso premier ha precisato: "È una misura costosa". L'ipotesi lanciata dal presidente del Consiglio ha scatenato diverse reazioni. Per il governatore della Banca d'Italia, il carico fiscale ha a che fare con l'evasione. Salvini: “Ogni taglio delle tasse avrà il nostro appoggio”. Tajani: “Proposta già finita”. Confcommercio: "Bene l'ipotesi del governo"

L'ipotesi dell'abbassamento dell'Iva, emersa durante gli Stati generali e ventilata dal premier Giuseppe Conte, ha scatenato diverse reazioni politiche e di personalità legate al mondo dell'economia. “Serve una visione complessiva, non imposta per imposta”, è stato il commento del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Il presidente del Consiglio aveva infatti parlato della possibilità di una diminuzione dell'Iva: "Stiamo discutendo in questi giorni, perché ritoccare l'Iva, abbassarla un po' potrebbe dare una spinta alla ripresa dei consumi: è un fatto di fiducia". Il leader della Lega Salvini apre: “Ogni taglio delle tasse avrà il nostro appoggio". Mentre l'esponente di Forza Italia Tajani dice: “Proposta già finita”.

Conte: "Non abbiamo deciso, è una misura costosa" approfondimento Stati generali, Conte: "Riduzione Iva è un'ipotesi" Durante la conferenza stampa a Villa Pamphili Conte ha voluto precisare che al momento si tratta solo di una possibilità ancora da valutare: "È una delle ipotesi che abbiamo discusso, ma non abbiamo deciso anche perché è una misura costosa – ha spiegato Conte - Ma c'è preoccupazione sul fatto che non sia ripartito appieno quel clima di fiducia che fa innescare il circuito dei consumi. È una misura allo studio, questa settimana sarà già decisiva per una prospettiva del genere". Visco: "Combattere l'evazione" Per Ignazio Visco, intervenuto online a un evento ai Lincei quello che si dovrà affrontare è "una vecchia storia" ma attuale: il tema della "grande dimensione dell'evasione, dell'illegalità e della criminalità organizzata". Per il governatore della Banca d’Italia è tutto questo che "si trasforma in un carico fiscale molto pesante per chi le tasse le paga". Ma per quanto riguarda la spesa per l’imposta per Visco si tratta di un "livello che più o meno è quello che si attende da un Paese che ha uno stato sociale come il nostro".