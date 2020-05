Il ministro per gli Affari regionali in un’intervista a La Stampa: “Per lo 'sblocco' della mobilità tra regioni, faremo le nostre valutazioni”. Sulle scene di assembramenti nel week-end: “Capisco i giovani, ma non possiamo annullare gli sforzi. Siamo ancora dentro il Covid-19 e chi alimenta una movida sta tradendo i sacrifici di milioni di italiani”

“Se va avanti così rischiamo di non poter aprire i confini tra regioni”. A lanciare l’allarme, in un’intervista a La Stampa, è il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Su quanto avverrà il 3 giugno non si sbilancia. Ma riferendosi alle scene di assembramenti nel primo week-end post lochdown (FOTO), dopo i mesi di isolamento per l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE), dice: “Capisco i giovani, ma non possiamo annullare gli sforzi: alla fine della settimana il governo valuterà in base al numero dei contagi. E per lo 'sblocco' della mobilità tra regioni, faremo le nostre valutazioni: non è detto, ma potrebbe diventare inevitabile prendere tutto il tempo che serve”.