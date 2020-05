Il presidente del Consiglio al Corriere della Sera: “Il fondo salva Stati è un prestito”, l’intesa sul Recovery fund “è una svolta importante, la Germania ha fatto un passaggio di portata storica”. Poi a Repubblica annuncia: “Grazie al decreto Rilancio semplificheremo le procedure per l'erogazione della cig in deroga e consentiremo all'Inps di anticipare il 40 per cento delle somme entro due settimane dalla domanda”

Un “piano choc” per i cantieri per far fronte alle conseguenze dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LE GRAFICHE). Lo annuncia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, in un’intervista al Corriere della Sera, conferma la ritrovata alleanza con Italia viva e apre ai “temi che ci stanno a cuore” perché “ho visto una chiara determinazione a fare un percorso comune". Poi sul Mes precisa: “Non è una soluzione”. A Repubblica poi, sulla ripartenza e le difficoltà delle attività, dichiara: "L'impegno del governo per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro è massimo" attraverso "il sostegno al reddito di milioni di lavoratori dipendenti, ai quali è stata assicurata la cassa integrazione, e il blocco dei licenziamenti".

“L’accordo sui 500 miliardi è una svolta” approfondimento Recovery Fund: controproposta di Austria, Olanda, Danimarca e Svezia Al quotidiano di via Solferino, il presidente del Consiglio spiega che “il fondo salva Stati è un prestito. Se chiedo in banca 37 miliardi poi li devo restituire". Mentre l'accordo sui 500 miliardi del Recovery fund è una "svolta importante", perché "la Germania ha fatto un passaggio di portata storica. Accetta la logica del debito comune europeo e addirittura accetta la proposta condivisa con la Francia, che ci siano contributi a fondo perduto fino a 500 miliardi".