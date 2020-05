La Lega si conferma il primo partito in Italia con percentuali stabili rispetto ad una settimana fa. Perde quasi mezzo punto il Pd che passa dal 22% al 21,6%. Il Movimento Cinque Stelle passa dal 16,9% al 17,2%. Sale ancora Fratelli d'Italia (14,7%). Fiducia leader politici: in testa Conte con il 59%. Meloni al 34%, Salvini 29%, Di Maio sale al 27%

La Lega si conferma il primo partito in Italia con il 24,6%, stabile rispetto ad una settimana fa mentre perde quasi mezzo punto il Pd che passa dal 22% (secondo i dati del 12 maggio) al 21,6%. Sono questi i dati principali che emergono dal sondaggio Ixè realizzato per la trasmissione Carta Bianca in onda su Rai 3 (IL SONDAGGIO DI UNA SETTIMANA FA).

Crescono M5s e FdI

Il sondaggio rivela che è in crescita il Movimento Cinque Stelle, che passa dal 16,9% al 17,2%. Sale ancora Fratelli d'Italia (14,7%), mentre Forza Italia è al 7,2%. Italia Viva viene data al 2,1%, Azione all'1,8%; +Europa all'1,6% mentre la Sinistra al 2,5%.