Sondaggi politici, Ixè-Carta Bianca: calo per Pd e Lega, cresce FdI

Secondo l’ultima rilevazione, il Carroccio scende dal 24,9% al 24,6% rispetto alla scorsa settimana. In ribasso anche il Partito Democratico che perde lo 0,9%. Bene il Movimento 5 Stelle. Il partito di Giorgia Meloni passa dal 13,8% al 14,2%

Secondo il sondaggio realizzato da Ixè-Carta Bianca, prosegue anche questa settimana il calo della Lega, che scende al 24,6% dal 24,9 della settimana scorsa. Un ribasso meno accentuato rispetto ai precedenti ma che risulta comunque indicativo. Non riduce, però, le distanze il Pd, che perde anche più rispetto alla Lega ovvero lo 0,9%, arretrando così al 22%.

Crescono FdI e M5s

Diversa la situazione per il Movimento 5 Stelle che, seppur senza percentuali particolarmente alte, consolida il proprio consenso passando al 16,9% dal 16,8%. Ben più accentuato è invece il miglioramento di Fratelli d'Italia che arriva al 14,2% dal 13,8%. Bene anche Forza Italia sale al 7,5% dal 7,2% e La Sinistra al 3% dal 2,8%. Iv, in crescita nelle scorse settimane, resta ferma al 2,6% mentre tra le liste che non raggiungono la doppia cifra, si deve segnalare la crescita di Azione, che sale al 2% dall'1,1% degli scorsi sondaggi.