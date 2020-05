Fase 2, domani informativa di Conte alla Camera e al Senato

Domani, giovedì, dalle 9,30 di mattina è prevista l'informativa urgente sulla fase 2 del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera e al Senato. Ne ha dato notizia lo stesso premier su Twitter: "Domani mattina sarò prima alla Camera e poi al Senato per rendere un'informativa al Parlamento sulle misure per la nuova fase dell'emergenza Coronavirus. In diretta alle 9.30 e poi alle 12.30".

Informativa su fase 2 e riaperture

Oggetto dell'informativa, le riaperture dopo il lockdown. A seguire si svolgerà il dibattito, senza voto essendo una informativa, e quindi le dichiarazioni di voto e il voto finale sul ddl a tutela delle professioni sanitarie contro le aggressioni.

Alle 18 il Cdm

Il Consiglio dei ministri è invece previsto per domani alle ore 18. Al momento all'ordine del giorno ci sarebbero solo le leggi regionali.