“È fondamentale che si aprano le frontiere, naturalmente in sicurezza”. Luca Zaia, il presidente della Regione Veneto, pensa all’inizio della stagione turistica nel quadro dell'emergenza coronavirus. Poi, dopo le polemiche sulla movida a Padova, annuncia uno spot con le regole da seguire agli “happy hour” e l’avvio di tamponi in “pool”per accelerare lo screening della popolazione (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Le regole per gli happy hour approfondimento Coronavirus, polemiche per la movida a Padova e Palermo. FOTO L’obiettivo dello spot sugli happy hour è quello di far capire quali potrebbero essere le conseguenze degli aperitivi in assenza di mascherine e senza evitare gli assembramenti. "È uno spot - spiega Zaia - che dà una dimensione di cosa vuol dire andare agli happy hour trasgredendo le regole. Mi giungono miriadi di messaggi e video di violazioni, inviati per il 90% da giovani che mi chiedono di far qualcosa”. “Nessuno vieta gli spritz - dice ancora - non sono contro gli happy hour, ma faccio un appello di evitare gli assembramenti e di portare le mascherine fino al 2 giugno”.



“Regia per la riapertura delle frontiere” approfondimento Coronavirus, le linee guida dell'Ue per la ripresa del turismo Sulla riapertura delle frontiere, per il presidente del Veneto è necessaria una regia. “Mi immagino che ci sia un tavolo a livello europeo con i ministri degli Esteri e quelli della Sanità per stilare delle linee guida, cosa che oggi non sta accadendo - evidenzia il governatore - la situazione sanitaria a livello europeo è poliedrica ed eterogenea, ma ritengo che da qui a giugno si possa assolutamente trovare una soluzione minima per tutti”. Ma Zaia boccia "il tema delle quarantene” che “è assolutamente insostenibile per il turismo”.