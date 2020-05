La sindaca del capoluogo piemontese, ospite a L'intervista di Maria Latella, ha spiegato di aver deciso di tenere ancora chiuse alcune categorie di esercizi commerciali, nonostante il via libera previsto dall'ultimo decreto del governo. "Serve più tempo ai gestori per mettere le strutture in sicurezza", ha detto

A Torino bar e ristoranti restano ancora chiusi e non riapriranno il 18 maggio (LE FAQ – IL DECRETO). Lo ha detto la sindaca del capoluogo piemontese Chiara Appendino, ospite a L'intervista di Maria Latella su Sky TG24. La prima cittadina ha spiegato che serve più tempo ai gestori per mettere le strutture in sicurezza e ha detto di averne parlato con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Appendino ha richiamato al "buon senso dei cittadini e al rispetto delle regole". La sindaca si è soffermata anche sulla difficile situazione economica che anche i Comuni hanno dovuto affrontare in questa emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - GRAFICHE): “Chiediamo più risorse perché i Comuni possano garantire i servizi essenziali, e procedure più veloci e snelle”, ha affermato Appendino.