L'esponente del Gruppo Misto, nota per le sue posizioni No Vax, durante le dichiarazioni di voto sul decreto Covid attacca anche Bill Gates e il premier Giuseppe Conte. Proteste di Pd, M5s, Iv e Fi

L’intervento alla Camera della deputata del gruppo misto Sara Cunial durante le dichiarazioni di voto sul dl Covid è finito al centro delle polemiche. La parlamentare, eletta col M5s ma poi da questo espulsa, già nota per le sue posizioni No Vax ha attaccato il premier Giuseppe Conte, Bill Gates e “lo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente, che è la vera epidemia culturale di questo Paese”. Parole che hanno suscitato le proteste di Fi, Pd, Iv e M5s, che hanno chiesto hanno chiesto alla presidenza della Camera di acquisire l’audio dell'intervento per valutare se sussista il reato di vilipendio nei confronti del Capo dello Stato (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - GRAFICHE).