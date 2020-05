Il governatore pugliese ha attaccato l’esecutivo che avrebbe posto l’attenzione "alle singole aperture" piuttosto che dare linee guida su tamponi, macchine e reagenti. Poi annuncia: "Dal 18 maggio riaprono estetisti e parrucchieri"

“Il Governo, più che interessarsi dei temi delle singole aperture, avrebbe fatto bene a dirci quanti tamponi in proporzione al ciclo economico e alla popolazione è necessario fare per giorno. In questo modo noi sapremmo quante macchine e quanti reagenti comprare”. Queste le parole di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ad Agenda, su Sky TG24. Il governatore ha parlato anche di riaperture: “Dal 18 maggio via libera per parrucchieri ed estetisti anche senza linee guida Inail”. (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LE GRAFICHE SULLA SITUAZIONE IN ITALIA).

“Stiamo perdendo un sacco di tempo” approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Durante l'intervista, Emiliano attacca: “Mentre noi stiamo perdendo un sacco di tempo facendo cinquanta manuali su come si gestisce in sicurezza una pizzeria o un parrucchiere, invece l’Istituto Superiore di Sanità e il gruppo tecnico dovrebbero individuare quanti tamponi in media ogni giorno si dovrebbero fare, visto che i tamponi non sono più solo un mezzo di diagnosi ma sono un mezzo di verifica della salute sui luoghi di lavoro”, afferma. Poi aggiunge: “Diversamente ci facciamo concorrenza fra di noi, in un mercato scarso dove i reagenti sono pochi le aziende ci stanno facendo neri giocando al rialzo sui prezzi delle macchine e dei reagenti”. “I tamponi – ha continuato il governatore pugliese - non possono essere fatti random. Sono come le intercettazioni per i magistrati, si fanno in modo mirato, non è che uno prende l’elenco telefonico e fa le intercettazioni a chi capita. Raccontare questa storia, che fa la fortuna di chi vende reagenti e macchine, è una buffonata”.

“R0 è una minaccia per chi ha pochi contagi” approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Sulla questione R0, definito dall’Iss come il “numero di riproduzione di base che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto”, Emiliano dice: “Questo R0 è una minaccia per certi versi perché l’indice R0 della Puglia e del Molise è il peggiore di tutti, perché siccome noi abbiamo pochissimi contagiati basta che un giorno aumenti di una o due unità e R0 salta in aria. Se io ho un positivo martedì e ne ho due mercoledì il mio R0 salta alle stelle. Quindi – aggiunge il governatore pugliese - è un parametro insensato. Per stabilire se riaprire o non riaprire bisogna, come succede alla Puglia, avere il quadro complessivo della situazione”.