Per la fase 2 dell'emergenza Coronavirus "allo Stato si chiedono poche linee guida, precise che tutti possano e debbano rispettare". Lo ha detto a Start su SkyTg24 Matteo Salvini, segretario della Lega. "Questo vale per le riaperture - ha aggiunto Salvini - molti settori produttivi lamentano la mancanza di chiarezza e di prospettive. Le indicazioni vanno date a livello centrale". Il leader del Carroccio ha chiesto anche "linee guida precise anche sul criterio dei tamponi” ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - GRAFICHE ).

"Come riaprono bar e parrucchieri?"

"Molti settori produttivi lamentano la mancanza di chiarezza e di prospettive. I bar, i parrucchieri come riaprono? Con quali dpi? Queste indicazioni le deve dare il governo centrale", ha aggiunto. Per Salvini, ancora, "gli italiani si sono dimostrati ragionevoli, educati. Basta avere una linea di comportamento. Penso che 60 milioni di persone non chiedono altro, norme per mettere in sicurezza la propria salute".