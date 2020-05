Il termine congiunti ricomprende "i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonchè le relazioni connotate da 'duratura e significativa comunanza di vita e di affetti". Con una circolare ai prefetti, in vigore fino al 17 maggio, il Viminale chiarisce alcuni punti riguardanti le misure da applicare a partire dal 4 maggio. Consentita l'attività sportiva, ma con alcune limitazioni (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - COSA SI PUÒ FARE NELLA FASE 2).

L'espressione congiunti e l'applicazione delle misure

Il ministero dell'Interno, sul tema di chi siano i "congiunti", evidenzia che l'espressione fa riferimento a una sentenza della Cassazione del 2014. Nella circolare ai prefetti viene spiegato che l'ambito a cui si riferisce il termine "può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale". Riguardo alle prescrizioni sugli spostamenti, la valutazione dei casi concreti "dovrà essere affidata a un prudente ed equilibrato apprezzamento che conduca a un'applicazione coerente delle disposizioni contenute" nel Dpcm sulla Fase 2. Il Viminale invita perciò a trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia della salute pubblica da perseguire essenzialmente con il divieto di assembramento e "l'esigenza di contenere l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini".

"Ok all'allenamento individuale per le squadre"

Riguardo all'attività sportiva individuale si sottolinea che è consentita, agli atleti e non, "di discipline non individuali, come a ogni cittadino". L'attività sportiva deve svolgersi, però, in aree pubbliche o private, "nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento". Si apre così alla ripresa degli allenamenti per le squadre.