Usa accusano: "Virus arriva da laboratorio di Wuhan"

"Il coronavirus arriva dal laboratorio di Wuhan, abbiamo le prove": cosi' il segretario di Stato americano Pompeo. E Pechino ha fatto di tutto per nasconderlo "non riuscendoci", rincara la dose Trump. I casi di Covid-19 dichiarati in tutto il mondo hanno superato ad oggi i 3,5 milioni, tre quarti dei quali in Europa e Stati Uniti. I morti negli Usa nelle ultime 24 ore sono stati 1.450, per un totale di 67.674