Il presidente del Consiglio a Il Giornale : “I prossimi giorni saremo in condizione di offrire un piano chiaro e informazioni certe”. Sull’esecutivo: “Sono sempre per un governo politico che ci mette la faccia, i governi di unità nazionale sono improbabili”

"Stiamo lavorando su alcune proposte di allentamento delle misure in modo da poter convivere con il virus nei prossimi mesi in condizioni di massima sicurezza". A dirlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, intervistato da Il Giornale, ricorda anche come nell'emergenza coronavirus questo governo stia "operando con coraggio": "Io sono sempre per un governo politico che ci mette la faccia - aggiunge -e dovrà risponderne agli elettori"

“Ricostruzione più efficace se tutti lavoreremo insieme”

Conte spiega che se il governo non si dimostrasse abbastanza coraggioso sarebbe "il primo a sollecitare una nuova soluzione" politica, ma "i governi di unità nazionale, sono formule astratte molto improbabili da perseguire in concreto, basti considerare le divisioni che si sono manifestate evidenti anche nella fase più acuta dell'emergenza". "Quel che serve davvero al Paese - dice il premier - è avere un governo sostenuto da forze che maturino la piena convinzione che l'opera di ricostruzione sarà tanto più efficace se tutti lavoreremo nella medesima direzione con forte coesione e lungimiranza"

“Nei prossimi giorni il piano sull’allentamento delle misure”

Poi, sull'allentamento delle misure messe in campo per contenere la diffusione del Covid-19, Conte specifica che è necessario tenere "sotto controllo la curva epidemiologica e le condizioni di stress del sistema sanitario ospedaliero locale". E avverte: "Tutte le notizie che filtrano, le ipotesi che si fanno in questi giorni sono prive di fondamento. I prossimi giorni saremo in condizione di offrire a tutti gli italiani un piano chiaro e quindi informazioni certe"