Coronavirus, fase due al vaglio del governo: "Quest'estate al mare"

Il governo italiano sta valutando l'ipotesi di un'eventuale anticipo della cosiddetta fase due dell'emergenza coronavirus, limitatamente ad alcune specifiche attività: moda, automotive e metallurgia in testa (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE ATTIVITÀ CHE APRONO IL 14 APRILE). Quelle filiere nelle quali il lavoro si può con più rapidità riorganizzare in sicurezza. La nuova fase sarebbe preparata in ogni caso con “gradualità” e la verifica andrà comunque fatta con le parti sociali (LOCKDOWN ESTESO FINO AL 3 MAGGIO - UN MESE DI LOCKDOWN: LE GRAFICHE - I NUMERI DELL'ITALIA).

Bonaccorsi: "Andremo al mare quest’estate"

"Andremo al mare questa estate. Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così”, dice intanto la sottosegretaria del Ministero dei Beni culturali (Mibact), Lorenza Bonaccorsi, a Rainews. "Ci stiamo lavorando - ha spiegato - dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l'ipotesi di un distanziamento”. Bonaccorsi ha quindi spiegato che sono allo studio misure per consentire lo sviluppo di un "turismo di prossimità" che favorisca i borghi rispetto alle aree più affollate. La sottosegretaria ha parlato anche di una "fase tre", sulla quale "cominciamo però da subito a lavorare", per il "riposizionamento strategico dal punto di vista del marketing e della comunicazione del nostro paese, che è sempre ai primi posti per il binomio gastronomia e cultura".

Borrelli: "Prematuro parlare di riaperture"

Sulle riaperture frena però il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: "Al momento qualsiasi ipotesi è prematura”, ha risposto a una domanda in conferenza stampa sulla possibile riapertura di alcune filiere produttive nelle prossime settimane. "La task force è al lavoro su un report - ha detto -, poi una valutazione sarà fatta dal decisore politico".