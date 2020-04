In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 159.516 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE ATTIVITÀ CHE APRONO IL 14 APRILE - I DATI AGGIORNATI: GRAFICHE). Di questi, 103.616 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.224, per un totale di 35.435. Il totale delle vittime è di 20.465, 566 in più rispetto a ieri. Sono 3.260 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 83 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per il decimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 28.023 sono poi ricoverati con sintomi - 176 in più rispetto a ieri - e 72.333 sono in isolamento domiciliare, il 70% del totale. Diminuiscono anche i tamponi eseguiti: nella giornata di oggi sono 36.717 in più, per un totale di 1.046.910. Ieri erano 46.720. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (LOCKDOWN ESTESO FINO AL 3 MAGGIO - UN MESE DI LOCKDOWN: LE GRAFICHE - I NUMERI DELL'ITALIA).

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che i pazienti attualmente positivi sono:

31.935 in Lombardia

13.818 in Emilia-Romagna

12.765 in Piemonte

10.766 in Veneto

6.257 in Toscana

3.365 in Liguria

3.080 nelle Marche

3.920 nel Lazio

3.062 in Campania

2.080 a Trento

2.512 in Puglia

1.307 in Friuli Venezia Giulia

2.050 in Sicilia

1.778 in Abruzzo

1.537 nella provincia di Bolzano

625 in Umbria

914 in Sardegna

791 in Calabria

582 in Valle d'Aosta

270 in Basilicata

202 in Molise

Le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano:

10.901 in Lombardia

2.615 in Emilia-Romagna

1.826 in Piemonte

882 in Veneto

518 in Toscana

760 in Liguria

713 nelle Marche

284 nel Lazio

248 in Campania

300 nella provincia di Trento

267 in Puglia

202 in Friuli Venezia Giulia

171 in Sicilia

224 in Abruzzo

212 nella provincia di Bolzano

52 in Umbria

75 in Sardegna

67 in Calabria

115 in Valle d'Aosta

18 in Basilicata

15 in Molise

Borrelli: "Riaperture? Ogni ipotesi è prematura"

"Al momento qualsiasi ipotesi è prematura". Così il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha risposto a una domanda sulla possibile riapertura di alcune filiere produttive nelle prossime settimane. "La task force è al lavoro su un report - ha detto -, poi una valutazione sarà fatta dal decisore politico".

Rezza (Cts): "Ancora in fase 1, morti per contagi pregressi"

"Siamo ancora in fase uno, non c'è dubbio. Segnali positivi ci sono ma il numero dei morti è ancora elevato perché è da attribuire a contagi precedenti. I numeri diminuiscono lentamente perché si riferiscono ai contagi". È la precisazione di Giovanni Rezza dell'Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico nella conferenza stampa. "Il tempo che passa tra il momento del contagio e il momento della notifica dei dati, cioè oggi, può essere anche di 20 giorni, per cui se si legge che 'oggi ci sono 300 nuovi contagi', sono in realtà nuovi casi, quindi che hanno acquisito le infezioni 20 giorni fa", ha aggiunto Rezza. E ha concluso: "Quello che si vede oggi è qualcosa che in termini di contagi è attribuibile a giorni fa, questo è importante per capire bene il senso dei dati".

"Il calo dei morti sarà l'ultimo effetto delle misure"

"Quando potremo vedere gli effetti delle misure di contenimento anche sui decessi? Credo sia l'ultimo indicatore a diminuire perché il tempo che intercorre tra contagi e decessi è il più lungo, purtroppo è l'ultimo degli indicatori che vedremo deflettere - ha spiegato Rezza - Sicuramente c'è stata una diminuzione, ma prima vedremo diminuire i casi e poi i decessi. Ecco perché dobbiamo consolidare i dati e resistere".

"Non darei ok a ripresa calcio"

"Se dovessi dare un parere tecnico non lo darei favorevole e credo che il Comitato tecnico scientifico sia d'accordo. Poi sarà la politica a decidere", ha aggiunto Rezza rispondendo a una domanda sulla ripresa del campionato di calcio.

Data ultima modifica 13 aprile 2020 ore 18:44