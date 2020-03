“Dobbiamo intervenire per consentire a chi oggi non ha un reddito o non rientra nei parametri del reddito di cittadinanza o non è riuscito ad attivare le procedure per tempo, per fargli avere un reddito di emergenza”. È questa la proposta di Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, intervenuto in diretta a Sky Tg24, per contrastare l'emergenza economica legata al coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). “Il reddito di cittadinanza è un meccanismo collaudato. Ma per tutti coloro che non sono intercettati dalla cassa integrazione o da altri indennizzi comunque esiste questo strumento finale. Ed è qui che dobbiamo intervenire” (LE FOTO SIMBOLO - LA MAPPA DEI CONTAGI).

Il dibattito sul reddito di emergenza

Già in mattinata su Twitter, Crimi aveva lanciato la proposta: "Chi fino a ieri voleva abolire il Reddito di cittadinanza, oggi vuole estenderlo. Dunque avevamo ragione: se 2,5 milioni di persone resistono, è grazie alla misura voluta dal Movimento 5 stelle. Ora lavoriamo insieme a uno strumento analogo per chi è senza reddito: un Reddito di emergenza”. L’idea di un reddito emergenziale viene proposta anche da Laura Castelli, viceministro all’Economia. Il ministro per il Sud Provenzano aveva esposto l’ipotesi di estendere il reddito di cittadinanza. Mentre il sindaco di Napoli De Magistris ha auspicato l’introduzione di un “reddito di quarantena” (PROVENZANO: ESTENDERE REDDITO CITTADINANZA).

Patrimoniale non è in agenda

Ai microfoni di Sky Tg24, Crimi ha spiegato che "la patrimoniale non è sul tavolo, ma dobbiamo ragionare in termini solidaristici. Ma non credo sia nell’agenda". Nel dibattito sulle parole di Matteo Renzi, che ha proposto di riaprire fabbriche e scuole nel giro di poche settimane, il capo politico del M5s ha detto: “Non vorrei che l’uscita di Renzi sia del tipo 'chiudiamo tutto, apriamo tutto'. Conte ha dimostrato di saper affrontare tutto con la dovuta moderazione del caso”.

Crimi: nell'opposizione c'è chi strumentalizza Draghi

Su Mario Draghi, Crimi ha detto: “Ho apprezzato le sue parole e non posso che ringraziarlo per dare sostegno all'iniziativa del nostro Paese. Mi dispiace che qualcuno gli tiri la giacchetta o che lo si strumentalizzi da parte di qualcuno delle opposizioni al solo scopo di sciacallare e di ottenere una riduzione del ruolo di Conte, qualcuno che fa politica di fronte all'emergenza".