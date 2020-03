Polemica a distanza tra Matteo Renzi e Carlo Calenda sulla gestione dell’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Il leader di Italia Viva ha proposto un suo piano per la riapertura delle fabbriche entro Pasqua e poi a seguire delle scuole. Una ipotesi che l’ex compagno di partito nel Pd e ora leader di Azione ha bollato come “poco seria” (LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA - LE FOTO SIMBOLO).

Renzi: fabbriche aprano entro Pasqua, poi scuole

In un’intervista ad Avvenire, Renzi ha detto: “Serve un piano per la riapertura e serve ora. Le fabbriche devono riaprire prima di Pasqua. Poi il resto. I negozi, le scuole, le librerie, le Chiese. Serve attenzione, serve gradualità. Ma bisogna riaprire". Anche per quanto riguarda le scuole, il leader di Iv sostiene la necessità che "si torni a scuola il 4 maggio. Almeno i 700 mila studenti delle "medie" e i duemilionisettecentomila delle "superiori". Tutti di nuovo in classe dopo aver fatto un esame sierologico: una puntura sul dito e con una goccia di sangue si vede se hai avuto il virus". "Bisogna garantire gli esami", osserva ancora: "Il sei politico fa male. I ragazzi hanno il diritto di essere valutati e il governo ha il dovere di permetterlo" (DOMANDE E RISPOSTE DEGLI ESPERTI A SKY TG24).

La proposta di Renzi

Secondo Renzi poi "ogni tipo di richiesta di denaro va sospesa: tasse, affitti, mutui. Chi è stato chiuso regge se gli elimini le scadenze o se gli offri una straordinaria iniezione di liquidità". "Il governo - prosegue - ha bloccato le libertà di sessanta milioni di italiani ma non è stato capace di bloccare il virus della burocrazia. Il 'Cura-Italia' è un incomprensibile fiume di parole". Infine, per l'ex premier è necessario "immaginare una strada per far emergere le sacche di "irregolarità" e immaginare anche per queste precise garanzie. Penso ai lavoratori in nero a cominciare dalle badanti fuori regola e penso agli immigrati regolari che chiedono cittadinanza. Facciamo emergere la verità. E diamo cittadinanza a chi lavora" (MINISTRO PROVENZANO: ESTENDERE REDDITO CITTADINANZA).

Calenda: parole Renzi su riapertura poco serie

"Caro Matteo Renzi, la tua dichiarazione che bisogna riaprire prima di Pasqua è poco seria”, ha replicato Calenda. “Potremo riaprire quando la curva inizierà a flettere seriamente. Altrimenti il lockdown sarà stato inutile e dovremo riapplicarlo al primo riaccendersi di un focolaio. Al contempo bisogna preparare la riapertura. Sono attività impegnative. Come servire le categorie a rischio che rimarranno a casa; far arrivare il materiale di protezione alle fabbriche; far partire il tracciamento e i tamponi; preparare il Sud per una recrudescenza sui giovani che ci sarà comunque se apri a tutti; gestire orari della distribuzione commerciale”. L’ex ministro ha poi attaccato: “Continuate a parlare per slogan senza comprendere le implicazioni gestionali. La verità è che in tutto l’Occidente abbiamo una classe dirigente politica che non è pronta per affrontare la prima vera emergenza della nostra generazione".