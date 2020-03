Coronavirus, Conte: "Subito 400 milioni per distribuire cibo o buoni"

"Con ordinanza delle protezione civile aggiungiamo” al Fondo di solidarietà comunale “400 milioni, un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni col vincolo di destinarlo alle persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari". Ad annunciarlo è il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi in cui annuncia nuove misure del governo per contrastare l'emergenza coronavirus. "Sappiamo che tante gente sta soffrendo ma lo Stato c'è", ha aggiunto. Commentando il no della Commissione europea ai coronabond, il premier ha detto: "Non abbiamo fatto una proposta alla Commissione, ma all'Eurogruppo per elaborarla. C'è un dibattito in corso. Ma qui c'è un appuntamento con la storia e tutti devono essere all'altezza. Non passerò alla storia per chi non si è battuto: mi batterò sino alla fine per una soluzione europea". (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - GLI ULTIMI NUMERI DELLA PROTEZIONE CIVILE - COME INTERPRETARE I DATI - LA SITUAZIONE IN ITALIA: MAPPA - LE FOTO SIMBOLO)

"Firmato dpcm per 4,3 miliardi ai Comuni"

"Ho appena firmato un dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni”, "un anticipo rispetto alla scadenza di maggio", ha spiegato il presidente del Consiglio. “Siamo consapevoli che in tanti soffrono. Ci affidiamo ai sindaci", ha aggiunto ribadendo che "dobbiamo costruire una catena della solidarietà, nessuno sarà lasciato solo”. "Siamo al lavoro per azzerare la burocrazia, stiamo facendo l’impossibile”, ha dichiarato.

"Lavoriamo per pagamenti Cig entro 15 aprile"

Per quanto riguarda i pagamenti per la Cassa integrazione, "la ministra Catalfo e l'Inps stanno lavorando senza sosta. Vogliamo mettere tutti i beneficiari della Cassa integrazione di accedervi subito, entro il 15 aprile e se possibile anche prima”.

"Confidiamo presto da esperti buone notizie"

"Oggi segnaliamo il numero più alto di guariti. Ci confronteremo a inizio settimana con gli esperti e confidiamo che ci portino buone notizie - ha poi sottolineato il premier - Noi ci manteniamo sempre vigili per adeguare le nostre valutazioni sulla base delle loro raccomandazioni”. "Vi chiedo di comprendere questo sforzo: la macchina statale prevede procedimenti complessi, stiamo facendo l'impossibile per azzerarli".

Gualtieri: "Subito fondi ai Comuni"

"Sono giorni molto difficili, rendiamo immediatamente disponibili risorse per i Comuni per aiutare le persone in difficoltà a reperire prodotti di prima necessità e generi alimentari". ha chiarito il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ribadendo che "nessuno deve essere lasciato da solo". "Abbiamo anticipato con Dpcm l'erogazione di 4,3 miliardi del Fondo di solidarietà ai comuni per dare ossigeno immediato ai loro bilanci e aggiungiamo 400 milioni" per gli aiuti alimentari. Le misure saranno "operative da domattina. Ringrazio l'Anci per la collaborazione - ha aggiunto - perché così abbiamo trovato il metodo più rapido per fare arrivare un aiuto concreto" a chi ha bisogno.