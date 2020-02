Il vertice tra Italia e Francia rappresenta "un salto di qualità'", soprattutto in campo economico. Così il premier Giuseppe Conte al termine dell’incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a Napoli. E sull’epidemia di coronavirus (ULTIME NOTIZIE – SPECIALE - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE) Macron ha sottolineato: "Ci riguarda tutti quanti e la situazione verrà risolta solo con una perfetta cooperazione internazionale". Il presidente francese ha ringraziato Conte per il “suo lavoro” e iI presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Grazie a loro oggi ritroviamo una strada comune”, ha detto Macron durante la conferenza stampa al termine di quello che ha definito il "vertice del rilancio".

Coronavirus, Macron: "Servono risposte europee e flessibilità"

Sul coronavirus Macron, rispondendo a una domanda su una possibile flessibilità che l'Ue potrebbe concedere ai Paesi colpiti dall'emergenza, ha risposto: "Dobbiamo sapere che ci devono essere risposte europee, dobbiamo adeguarci. Abbiamo bisogno di grande flessibilità".

Macron: "È il vertice del rilancio tra i nostri Paesi"

Il presidente Macron ha sottolineato che il colloquio con Conte è “importante non solo per i nostri due Paesi ma è un elemento di equilibrio e dinamismo per l'Ue". E sui rapporti economici con la Francia Conte ha affermato: "La componente economica è uno dei fiori all'occhiello dei nostri rapporti. Italia e Francia sono partner irrinunciabili l'una dell'altra. I nostri Paesi hanno delle economie complementari". Sempre sul piano economico, ha aggiunto Conte, “vogliamo far crescere i nostri campioni europei, penso alla cantieristica o al reparto automobilistico".

Migranti, Conte: "Chiudere le frontiere sarebbe danno irreversibile"

Sul tavolo dell’incontro anche la questione immigrazione. In conferenza stampa il premier Conte ha sottolineato che “chiudere le frontiere sarebbe un danno irreversibile economico e non praticabile". Con la Francia, ha aggiunto, è stata "condivisa" la necessità di "una gestione strutturale e non più emergenziale dei flussi”, ha detto il premier. “L'Italia ha sempre chiesto un approccio a più livelli che comprenda uno sforzo europeo sin dagli sbarchi, per la redistribuzione e per una sollecita gestione dei rimpatri". Per risolvere la questione migratoria "Italia e Francia possono lavorare insieme per promuovere un partenariato paritario con l'Africa”, ha poi aggiunto Conte.

Conte: "Italia e Francia vogliono Ue più forte"

Durante il vertice spazio anche alle tematiche che riguardano l’Unione Europea: "Italia e Francia vogliono lavorare insieme per rendere l'Ue più solidale, più sicura, più sociale, più rispettosa dell'ambiente e anche più forte", ha affermato il premier Conte. "Non siamo soddisfatti del vertice del bilancio, nelle prossime settimane dobbiamo continuare a lavorare per un compromesso valido per perseguire l'agenda strategica" dell'Ue.