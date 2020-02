Da Palazzo Chigi arriva la smentita riguardo alle presunte intenzioni del premier Giuseppe Conte di cercare nuove maggioranze. “La Presidenza del Consiglio smentisce tutte le ricostruzioni, apparse questa mattina sui giornali”, si legge in una nota. Che continua: "Si chiarisce che il presidente non è alla ricerca di altre maggioranze diverse da quella che attualmente sostengono il governo". "Conte – si legge ancora nella nota di Palazzo Chigi – è impegnato con i tavoli di lavoro per l'agenda di governo 2023, tavoli a cui partecipano tutte le forze di maggioranza, IV inclusa. L'unico pensiero del presidente è rilanciare l'azione di governo per far partire le tante riforme che il Paese aspetta".

"Stupore" del Quirinale per le ricostruzioni

Riguardo alle ricostruzioni dei giornali, arriva anche una nota del Colle. Al Quirinale, si legge, "si registra 'stupore' per le ricostruzioni apparse in qualche quotidiano, in cui, anche con virgolettati, si attribuiscono abusivamente intenzioni al Capo dello Stato riguardo alla situazione politica, con riferimento a uno degli incontri che avvengono frequentemente tra il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio".