Il M5S in piazza a Roma contro i vitalizi. DIRETTA

Vitalizi, Crippa (M5s): stop odiosi privilegi. Piazza bellissima

Il vitalizio è 'un odioso privilegio. Per questo oggi siamo tornati in piazza: perché la vecchia politica sta tentando di riprenderselo. Il vitalizio è un vero e proprio schiaffo in faccia ai cittadini che, per andare in pensione, hanno versato contributi per decenni mentre costoro, invece, lo hanno acquisito dopo solo pochi mesi o, addirittura, una settimana di lavoro. Noi lo abbiamo abolito, abbiamo mantenuto le promesse e ci stiamo battendo per impedire che venga ripristinato". E' il capogruppo M5s alla Camera, Davide Crippa, a spiegare così su Facebook che "in piazza sono arrivati migliaia di attivisti da tutta Italia, che voglio ringraziare, perché' sono il nostro volto più bello"