"Nessuno pensi di approfittare" del coronavirus "per manifestazioni discriminatorie o addirittura di violenza". È il monito che il premier Giuseppe Conte lancia sul virus che si è diffuso dalla Cina (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPA - ELENCO DELLE FONTI ATTENDIBILI). Il presidente del Consiglio è intervenuto sulla richiesta di quattro governatori del Nord Italia (Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Trento) di impedire l'accesso a scuola per i bambini che tornano dalla Cina: “Li invito a fidarsi di chi ha specifiche competenze" per tutelare i cittadini dal contagio da coronavirus. Il premier è a Londra dove si trova per presentare con il primo ministro britannico, Boris Johnson, gli eventi della CoP26, la conferenza Onu sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Conte: "Non c'è motivo di panico"

"Non ci sono i presupposti per allarme o panico" sul coronavirus in Italia, ha insistito Conte aggiungendo che "chi ha ruoli politici, ha anche il dovere, la responsabilità di dare messaggi di tranquillità e serenità". "La situazione è sotto controllo", ha assicurato.